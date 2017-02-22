Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал поражение от (3:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В первую очередь скажу, что этот матч, возможно, был одним из самых невероятных в этой Лиге чемпионов. Для болельщиков – это просто здорово. Уверен, они получили большое удовольствие от классной игры в атаке и восьми голов. Думаю, сыграл прекрасно, и я поздравил игроков с этим. Мы совершили небольшие ошибки в обороне, а решающим моментом стал промах с пенальти, когда мы упустили шанс выйти вперед со счетом 3:1.

Я поставил Мбаппе в атаку, поскольку мы знали, что «Сити» оставляет много пространства за спиной защитников, а он очень быстрый и много двигается. Считаю, он провел великолепный матч. Парню только 18 лет, он впервые сыграл в Лиге чемпионов. Это тоже часть нашей стратегии. Разница в количестве ошибок двух команд, наверное, напрямую связана с разницей в возрасте игроков.

Фалькао – выдающийся нападающий, он снова это доказал, несмотря на то, что до этого в Англии у него не все выходило. Но и Агуэро – форвард мирового уровня. Впереди еще 90 минут – в этом противостоянии пока ничего не решено», – сказал Жардим.

Лучший матч этой Лиги чемпионов