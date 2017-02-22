Главный тренер Хосеп Гвардиола подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с (5:3).

«В этом противостоянии еще все впереди. Мы играли против невероятной команды, и я очень доволен результатом, который оставляет нам шансы. Для многих моих игроков это первые шаги в Лиге чемпионов. У «Монако» более славная история в этом турнире. Чтобы прогрессировать, иногда нужно проходить и через такое. Но мы никогда не сдаемся.

Мы атаковали в очень плотном пространстве и при этом оставляли за спиной много свободных зон. Это был классный футбол. Думаю, сегодня я чуть более счастлив, чем мой коллега из «Монако». Кто способен забивать миллионы голов – так это «Монако». У этой команды быстрые игроки, она атакует большими силами. Мы совершали ошибки, но главное – не сдавались. Иногда нам везло во втором тайме, но до перерыва – наоборот.

Хотел бы я увидеть, сколько команд смогло бы не пропустить в матче против «Монако». Но и мы создали много моментов. Даже не знаю, играл ли «Монако» в этом сезоне с командой, которая создавала столько шансов. Мы поедем к ним с целью забить как можно больше голов. Если не забьем на выезде, то вылетим из турнира», – сказал Гвардиола.

Лучший матч этой Лиги чемпионов