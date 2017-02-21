Полузащитник Александр Самедов рассказал о своем возвращении в московский клуб и о своей цели.

— О чем думали в подтрибунке перед первой игрой после возвращения в «Спартак»?

— Надел форму, было очень приятно в ней находиться. Но особенного волнения не было — это всего лишь контрольная игра. Думаю, кстати, людям нет смысла делать выводы по последним играм, мы реально выступаем на фоне усталости, но постоянно отрабатываем тактические нюансы, ищем понимание.

— Вы вообще когда-то думали, что вернетесь в «Спартак»?

— Я так скажу: сейчас понимаю, что все в жизни возможно. Например, в 32 года взять и осуществить мечту — выиграть золото с родной командой. Честно, у меня есть такая цель.

— На что вы готовы пойти после чемпионства?

— Ни на что. В этом плане я скучный. Просто буду очень счастлив.

— Можете охарактеризовать «Спартак» Карреры в трех словах?

— 100-процентная самоотдача, хорошая физическая подготовка и полная, строгая дисциплина, – сказал Самедов.