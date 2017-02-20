Промес – самый высокооплачиваемый игрок «Спартака», Макеев входит в десятку

.ru составил рейтинг зарплат в российском футболе.

В топ-60 вошли сразу 10 игроков . Самый высокооплачиваемый игрок московского клуба – Куинси Промес. Он зарабатывает 3,8 миллиона евро в год и находится на 6-м месте среди всех игроков в .

В десятку также попали Луис Адриано (3,5 миллиона), Александр Самедов (2,5 миллиона), Сердар Ташчи (2,2 миллиона), , Денис Глушаков, Лоренсо Мельгарехо (все – по 2 миллиона), , Ивелин Попов (по 1,8 миллиона), Евгений Макеев (1,7 миллиона).

Рейтинг зарплат российского футбола: исследование Sports.ru

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