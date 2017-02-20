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    Промес – самый высокооплачиваемый игрок «Спартака», Макеев входит в десятку

    Теги Спартак Сердар Ташчи Дмитрий Комбаров Александр Самедов Сальваторе Боккетти Луис Адриано Премьер-лига Россия Sports.ru Евгений Макеев Денис Глушаков Ивелин Попов Лоренсо Мельгарехо Куинси Промес

    Sports.ru составил рейтинг зарплат в российском футболе.

    В топ-60 вошли сразу 10 игроков «Спартака». Самый высокооплачиваемый игрок московского клуба – Куинси Промес. Он зарабатывает 3,8 миллиона евро в год и находится на 6-м месте среди всех игроков в РФПЛ.

    В десятку также попали Луис Адриано (3,5 миллиона), Александр Самедов (2,5 миллиона), Сердар Ташчи (2,2 миллиона), Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков, Лоренсо Мельгарехо (все – по 2 миллиона), Сальваторе Боккетти, Ивелин Попов (по 1,8 миллиона), Евгений Макеев (1,7 миллиона).

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