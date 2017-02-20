Луис Энрике: «Не видел, праздновал Месси победный гол или нет»
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после победы над «Леганесом» (2:1) в матче чемпионата Испании ответил на вопрос о том, почему форвард каталонцев автор дубля Лионель Месси не праздновал победный гол.
«Я не видел, праздновал он гол или нет. Я не должен отвечать на такие вопросы.
По сравнению с матчем с «ПСЖ», думаю, мы сыграли гораздо лучше. Да, с реализацией пока неважно, но в целом прогресс есть – даже если кто-то этого не замечает.
В плане самоотдачи, командной игры, выносливости и интенсивности мы выглядели в Париже безупречно. В предыдущих сезонах такого настроя не было. Судьба не благоволит нам, но мы постараемся изменить ситуацию», – сказал Энрике.
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