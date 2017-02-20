Главный тренер «Барселоны» после победы над «Леганесом» (2:1) в матче чемпионата Испании выразил недовольство освистыванием со стороны болельщиков каталонского клуба.

«Перед болельщиками за команду отвечаю я. Знаю, это тяжело, но сейчас игрокам нужна любовь, а не освистывание.

Не понимаю, почему освистали Андре Гомеша. Считаю, что освистывать своего игрока – это бессмысленно, но каждый вправе выражать недовольство как ему угодно.

Мы становимся сильнее, когда нас поддерживают, а вот то, как поступают по отношению к Андре, вызывает у меня раздражение», – сказал Энрике.