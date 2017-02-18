Зинедин Зидан: «Я рад за Бэйла. Он особенный футболист»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился наблюдениями от матча 23-го тура примеры с «Эспаньолом» (2:0).
Об игре Бэйла, забившего гол в первом матче после травмы
«Я рад за Бэйла, который снова почувствовал себя в игре после трех месяцев вне поля. Я сказал ему выйти и получить удовольствие от игры. Гарет особенный футболист».
О Роналду
«Не думаю, что он зол из-за того, что не забил. Роналду выглядит довольным. Он провел хороший матч и играл на партнеров.
Я не беспокоюсь, потому что Криштиану всегда делает результат в ключевые моменты сезона.
Момент с пенальти? У Роналду точно не было офсайда. Уверен, счет стал бы 3:0».
О Морате и Иско
«Я рад, что Мората забил. Это говорит о том, что все футболисты сосредоточены. Тем, кто получает мало игрового времени, трудно сохранять концентрацию, но они демонстрируют, что всегда готовы.
Иско доволен, и я рад тому, как здорово он сыграл. Я не смотрю только на два голевых паса. Он трудился с первой минуты».
О следующих матчах «Реала»
«Мы еще ничего не выиграли. Самое важное – продолжать двигаться в том же направлении. У нас впереди два тяжелых матча, а в среду ключевая игра».
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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