Главный тренер Зинедин Зидан поделился наблюдениями от матча 23-го тура примеры с «Эспаньолом» (2:0).

Об игре , забившего гол в первом матче после травмы

«Я рад за Бэйла, который снова почувствовал себя в игре после трех месяцев вне поля. Я сказал ему выйти и получить удовольствие от игры. Гарет особенный футболист».

О Роналду

«Не думаю, что он зол из-за того, что не забил. Роналду выглядит довольным. Он провел хороший матч и играл на партнеров.

Я не беспокоюсь, потому что Криштиану всегда делает результат в ключевые моменты сезона.

Момент с пенальти? У Роналду точно не было офсайда. Уверен, счет стал бы 3:0».

О Морате и

«Я рад, что Мората забил. Это говорит о том, что все футболисты сосредоточены. Тем, кто получает мало игрового времени, трудно сохранять концентрацию, но они демонстрируют, что всегда готовы.

Иско доволен, и я рад тому, как здорово он сыграл. Я не смотрю только на два голевых паса. Он трудился с первой минуты».

О следующих матчах «Реала»

«Мы еще ничего не выиграли. Самое важное – продолжать двигаться в том же направлении. У нас впереди два тяжелых матча, а в среду ключевая игра».

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.