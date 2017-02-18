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    Зинедин Зидан: «Я рад за Бэйла. Он особенный футболист»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Эспаньол примера Испания Зинедин Зидан Гарет Бэйл Иско Альваро Мората

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился наблюдениями от матча 23-го тура примеры с «Эспаньолом» (2:0).

    Об игре Бэйла, забившего гол в первом матче после травмы

    «Я рад за Бэйла, который снова почувствовал себя в игре после трех месяцев вне поля. Я сказал ему выйти и получить удовольствие от игры. Гарет особенный футболист».

    О Роналду

    «Не думаю, что он зол из-за того, что не забил. Роналду выглядит довольным. Он провел хороший матч и играл на партнеров.

    Я не беспокоюсь, потому что Криштиану всегда делает результат в ключевые моменты сезона.

    Момент с пенальти? У Роналду точно не было офсайда. Уверен, счет стал бы 3:0».

    О Морате и Иско

    «Я рад, что Мората забил. Это говорит о том, что все футболисты сосредоточены. Тем, кто получает мало игрового времени, трудно сохранять концентрацию, но они демонстрируют, что всегда готовы.

    Иско доволен, и я рад тому, как здорово он сыграл. Я не смотрю только на два голевых паса. Он трудился с первой минуты».

    О следующих матчах «Реала»

    «Мы еще ничего не выиграли. Самое важное – продолжать двигаться в том же направлении. У нас впереди два тяжелых матча, а в среду ключевая игра».

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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