Полузащитник Гарет Бэйл вышел на замену в матче 23-го тура примеры с (2:0) и забил гол.

27-летний валлиец, пропустивший почти три месяца из-за травмы, впервые с 22 ноября появился на поле.

Он заменил на 71-й минуте, а на 83-й отличился с передачи хавбека .

Подробную статистику выступлений Бэйла смотрите здесь.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.