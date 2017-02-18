«Реал» – «Эспаньол». Бэйл впервые с 22 ноября вышел на поле и забил гол
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл вышел на замену в матче 23-го тура примеры с «Эспаньолом» (2:0) и забил гол.
27-летний валлиец, пропустивший почти три месяца из-за травмы, впервые с 22 ноября появился на поле.
Он заменил Альваро Морату на 71-й минуте, а на 83-й отличился с передачи хавбека Иско.
Подробную статистику выступлений Бэйла смотрите здесь.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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