ФИФА поддержит заявку 2-4 стран на совместное проведение ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, что года могут принять несколько стран.

«ФИФА будет поощрять заявки на совместное проведение мирового первенства. Нам нужно показать, что мы разумны, что мы думаем о стабильности и долгосрочной перспективе.

Две, три, четыре страны могут представить совместную заявку, где от каждой страны будет по 3-5 стадионов. Мы поощрим такой проект», – сказал Инфантино

Чемпионат мира расширяют до 48 команд. Как так?