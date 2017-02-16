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    ФИФА поддержит заявку 2-4 стран на совместное проведение ЧМ-2026

    Теги ФИФА Джанни Инфантино ЧМ-2026

    Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, что ЧМ-2026 года могут принять несколько стран.

    «ФИФА будет поощрять заявки на совместное проведение мирового первенства. Нам нужно показать, что мы разумны, что мы думаем о стабильности и долгосрочной перспективе.

    Две, три, четыре страны могут представить совместную заявку, где от каждой страны будет по 3-5 стадионов. Мы поощрим такой проект», – сказал Инфантино

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