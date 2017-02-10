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    Руководитель стройки стадиона в Петербурге Албин: «Вибрация поля устранена»

    Теги Крестовский стадионы Игорь Албин

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин отметил, что все требования ФИФА по устранению вибраций газона стадиона «Крестовский» были выполнены.

    – Устранена ли вибрация стадиона?

    – Начну с того, что в мире не существует нормативов вибрации. Чтобы понять, как ведет себя поле, нам надо было провести замер. Для этого мы взяли жесткий стандарт – стадиона «Петровский». После этого инженеры-проектировщики провели интеллектуальную атаку и настроили поле.

    Во-первых, нам предстояло повысить жесткость конструкции за счет второстепенных балок – более 80 процентов этих работ выполнено, 300 тонн металла было доварено. Во-вторых, нужно было закрепить плиту между балками и газоном – это уже готово. В-третьих, требовалось подвесить поле в стационарном положении на домкратах (всего их около семисот). Эти работы завершаются.

    – То есть все требования ФИФА выполнены?

    – Да. Мы даже разработали стандарты вибрации и утвердили их нормативным актом. Первые в мире! (улыбается) Наши стандарты выше, чем в производственных помещениях, но ниже, чем в жилых, – сказал Албин.

    Кто руководит стройкой стадиона в Петербурге

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