Арсен Венгер: «Сезон сложный, но нашего уровня достаточно, чтобы попадать в топ-4»
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о перспективах команды в текущем сезоне.
«Мы будем биться за чемпионство, пока будут шансы. Мы в двойной гонке, потому что еще мы боремся за попадание в топ-4. И когда ты бьешься в соревновании, ты не приходишь домой и не подсчитываешь: «Так, если они возьмут три очка, если выиграют здесь».
Нам нужно биться так, как будто мы хотим достать «Челси» или у нас просто нет топлива. Мы обязаны продолжать биться. Самый ли это тяжелый сезон? Скажу вам по его окончании. Да, он сложный, но нашего уровня достаточно, чтобы попадать в топ-4», – сказал Венгер.
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