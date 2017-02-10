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    Арсен Венгер: «Сезон сложный, но нашего уровня достаточно, чтобы попадать в топ-4»

    Теги Челси Арсен Венгер премьер-лига Англия Арсенал

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о перспективах команды в текущем сезоне.

    «Мы будем биться за чемпионство, пока будут шансы. Мы в двойной гонке, потому что еще мы боремся за попадание в топ-4. И когда ты бьешься в соревновании, ты не приходишь домой и не подсчитываешь: «Так, если они возьмут три очка, если выиграют здесь».

    Нам нужно биться так, как будто мы хотим достать «Челси» или у нас просто нет топлива. Мы обязаны продолжать биться. Самый ли это тяжелый сезон? Скажу вам по его окончании. Да, он сложный, но нашего уровня достаточно, чтобы попадать в топ-4», – сказал Венгер.

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