Главный тренер Арсен Венгер поделился мнением о перспективах команды в текущем сезоне.

«Мы будем биться за чемпионство, пока будут шансы. Мы в двойной гонке, потому что еще мы боремся за попадание в топ-4. И когда ты бьешься в соревновании, ты не приходишь домой и не подсчитываешь: «Так, если они возьмут три очка, если выиграют здесь».

Нам нужно биться так, как будто мы хотим достать или у нас просто нет топлива. Мы обязаны продолжать биться. Самый ли это тяжелый сезон? Скажу вам по его окончании. Да, он сложный, но нашего уровня достаточно, чтобы попадать в топ-4», – сказал Венгер.