Чемпионат Испании. «Бетис» принимает «Барселону», «Реал» играет с «Реалом Сосьедадом» и другие матчи
В 20-м туре чемпионата Испании «Атлетико» разошелся миром с «Алавесом» (0:0), «Барселона» сыграет с «Бетисом», «Эспаньол» примет «Севилью», «Реал» – «Реал Сосьедад».
Чемпионат Испании
20-й тур
- Дата проведения
- 29 января, 14.00, «Бенито Вильямарин»
- Гол:
- 1:0 – 75 Алегрия.
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Бетис –
Адан, Пиччини, Тошка, Пеццелья, Манди, Себальос, Пардо (Донк, 69), Петрос, Дурмиси, Алегрия, Рубен Кастро.
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Барселона –
тер Стеген, Пике, Матье, Динь (Альба, 68), Алеиш Видаль, Ракитич, Денис Суарес (Андре Гомеш, 59), Туран (Серджи Роберто, 68), Неймар, Суарес, Месси.
- Предупреждения:
- Пике (43), Петрос (67), Ракитич (70), Рубен Кастро (78), Андре Гомеш (78).
- Дата проведения
- 29 января, 18.15, «Корнелья Эль Прат»
- Дата проведения
- 29 января, 20.30, «Сан Мамес»
- Дата проведения
- 29 января, 22.45, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 30 января, 22.45, «де Гран Канария»
- Дата проведения
- 27 января, 22.45, «Эль-Садар»
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Осасуна –
Марио, Беренгер, Гарсия, Санхурхо, Гарсия Субирия, Клерк, Иманоль Гарсия, Чаушич, Торрес (де ла Куэвас, 76), Леон (Ромеро, 82), Риера (Кодро, 46).
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Малага –
Камени, Росалес, Эрнандес, Демичелис, Хуан Карлос, Камачо, Ресио (Шарлес, 46), Аньор (Кеко, 55), Форнальс, Чори Кастро, Сантос (Онтиверос, 79).
- Предупреждение:
- Марио (18).
- Дата проведения
- 28 января, 15.00, «Эстадио де ла Серамика»
- Голы:
- 1:0 – 42 Сориано, 2:0 – 73 Альваро Гонсалес.
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Вильярреал –
Асенхо, Марио Гаспар, Бонера, Альваро Гонсалес, Хосе Анхель, Тригерос, Сориано, Дос Сантос, Сориано (Адриан, 63), Кастильехо (Суарес, 80), Сансоне (Родри Эрнандес, 87).
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Гранада –
Очоа, Фулькье, Сонье (Кравец, 74), Ингасон, Сильва, Куэнка, Малле (Ацили, 81), Серджи Сампер, Хонгла, Рамос, Понсе (Бога, 60).
- Предупреждения:
- Альваро Гонсалес (37), Сориано (38), Серджи Сампер (48), Сильва (75), Хосе Анхель (88).
- Дата проведения
- 28 января, 18.15, «Мендисорроса»
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Алавес –
Пачеко, Фемения, Лагуардиа, Феддаль, Тео, Маркос Льоренте, Ману Гарсия, Токеро (Вигарай, 84), Камараса (Сантос, 77), Ибаи Гомес (Мендес, 65), Дейверсон.
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Атлетико –
Мойя, Врсалько, Хименес (Савич, 56), Годин, Филипе Луис, Феррейра Карраско (Торрес, 62), Коке, Сауль, Гайтан, Гамейро (Корреа, 60), Гризманн.
- Предупреждения:
- Хименес (45), Маркос Льоренте (54), Дейверсон (82), Годин (90), Ману Гарсия (90).
- Дата проведения
- 28 января, 20.30, «Мунисипаль де Ипуруа»
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Эйбар –
Йоэль, Капа, Гальвес, Лежен, Луна (Пенья, 65), Ривера, Дани Гарсия, Леон, Гонсалес, Инуи (Арбилья, 71), Энрик (Бебе, 90).
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Депортиво –
Тытонь, Хуанфран, Аррибас, Сидней, Наварро, Гильерме, Борхес (Морено, 83), Хиль (Хоселу, 73), Чолак, Гама (Какута, 62), Андоне.
- Дата проведения
- 28 января, 22.45, «Бутарке»
- Голы:
- 0:1 – 32 Альваро Лемос, 0:2 – 66, пенальти Гвидетти.
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Леганес –
Яго Эррерин, Диас, Мантовани, Инсуа, Марин, Перес, Тимор (Лусиано, 53), Лопес (Мачис, 73), Пирес, Шимановски (Саму, 73), Герреро.
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Сельта –
Альварес, Мальо, Гомес, Фонтас, Планас, Радоя, Эрнандес, Альваро Лемос (Кастро, 79), Хосеп Сенье (Хосабед, 90), Систо, Росси (Гвидетти, 43).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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