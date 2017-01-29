Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Чемпионат Испании. «Бетис» принимает «Барселону», «Реал» играет с «Реалом Сосьедадом» и другие матчи

    Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Осасуна Севилья Сельта Вильярреал Депортиво Атлетико Атлетик Бетис Эспаньол Реал Сосьедад примера Испания результаты Алавес Лас-Пальмас Спортинг Хихон Малага Эйбар Гранада Леганес

    В 20-м туре чемпионата Испании «Атлетико» разошелся миром с «Алавесом» (0:0), «Барселона» сыграет с «Бетисом», «Эспаньол» примет «Севилью», «Реал» – «Реал Сосьедад».

    Чемпионат Испании

    20-й тур

    Бетис – Барселона 1:0 (второй тайм)
    Дата проведения
    29 января, 14.00, «Бенито Вильямарин»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 75 Алегрия.
    БетисАдан, Пиччини, Тошка, Пеццелья, Манди, Себальос, Пардо (Донк, 69), Петрос, Дурмиси, Алегрия, Рубен Кастро.
    Барселонатер Стеген, Пике, Матье, Динь (Альба, 68), Алеиш Видаль, Ракитич, Денис Суарес (Андре Гомеш, 59), Туран (Серджи Роберто, 68), Неймар, Суарес, Месси.
    Предупреждения:
    Пике (43), Петрос (67), Ракитич (70), Рубен Кастро (78), Андре Гомеш (78).
    Эспаньол – Севилья
    Дата проведения
    29 января, 18.15, «Корнелья Эль Прат»
    превью матча онлайн статистика
    Атлетик – Спортинг Хихон
    Дата проведения
    29 января, 20.30, «Сан Мамес»
    превью матча онлайн статистика
    Реал Мадрид – Реал Сосьедад
    Дата проведения
    29 января, 22.45, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Лас-Пальмас – Валенсия
    Дата проведения
    30 января, 22.45, «де Гран Канария»
    превью матча онлайн статистика
    Осасуна – Малага 1:1 (0:0, 1:1)
    Дата проведения
    27 января, 22.45, «Эль-Садар»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 76 Чаушич, 1:1 – 79 Камачо.
    ОсасунаМарио, Беренгер, Гарсия, Санхурхо, Гарсия Субирия, Клерк, Иманоль Гарсия, Чаушич, Торрес (де ла Куэвас, 76), Леон (Ромеро, 82), Риера (Кодро, 46).
    МалагаКамени, Росалес, Эрнандес, Демичелис, Хуан Карлос, Камачо, Ресио (Шарлес, 46), Аньор (Кеко, 55), Форнальс, Чори Кастро, Сантос (Онтиверос, 79).
    Предупреждение:
    Марио (18).
    Вильярреал – Гранада 2:0 (1:0, 1:0)
    Дата проведения
    28 января, 15.00, «Эстадио де ла Серамика»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 42 Сориано, 2:0 – 73 Альваро Гонсалес.
    ВильярреалАсенхо, Марио Гаспар, Бонера, Альваро Гонсалес, Хосе Анхель, Тригерос, Сориано, Дос Сантос, Сориано (Адриан, 63), Кастильехо (Суарес, 80), Сансоне (Родри Эрнандес, 87).
    ГранадаОчоа, Фулькье, Сонье (Кравец, 74), Ингасон, Сильва, Куэнка, Малле (Ацили, 81), Серджи Сампер, Хонгла, Рамос, Понсе (Бога, 60).
    Предупреждения:
    Альваро Гонсалес (37), Сориано (38), Серджи Сампер (48), Сильва (75), Хосе Анхель (88).
    Алавес – Атлетико 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    28 января, 18.15, «Мендисорроса»
    превью матча онлайн статистика
    АлавесПачеко, Фемения, Лагуардиа, Феддаль, Тео, Маркос Льоренте, Ману Гарсия, Токеро (Вигарай, 84), Камараса (Сантос, 77), Ибаи Гомес (Мендес, 65), Дейверсон.
    АтлетикоМойя, Врсалько, Хименес (Савич, 56), Годин, Филипе Луис, Феррейра Карраско (Торрес, 62), Коке, Сауль, Гайтан, Гамейро (Корреа, 60), Гризманн.
    Предупреждения:
    Хименес (45), Маркос Льоренте (54), Дейверсон (82), Годин (90), Ману Гарсия (90).
    Эйбар – Депортиво 3:1 (2:1, 1:0)
    Дата проведения
    28 января, 20.30, «Мунисипаль де Ипуруа»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 4 Гонсалес, 2:0 – 15 Энрик, 2:1 – 19 Чолак, 3:1 – 72 Лежен.
    ЭйбарЙоэль, Капа, Гальвес, Лежен, Луна (Пенья, 65), Ривера, Дани Гарсия, Леон, Гонсалес, Инуи (Арбилья, 71), Энрик (Бебе, 90).
    ДепортивоТытонь, Хуанфран, Аррибас, Сидней, Наварро, Гильерме, Борхес (Морено, 83), Хиль (Хоселу, 73), Чолак, Гама (Какута, 62), Андоне.
    Предупреждения:
    Борхес (29), Хиль (51).
    Леганес – Сельта 0:2 (0:1, 0:1)
    Дата проведения
    28 января, 22.45, «Бутарке»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 32 Альваро Лемос, 0:2 – 66, пенальти Гвидетти.
    ЛеганесЯго Эррерин, Диас, Мантовани, Инсуа, Марин, Перес, Тимор (Лусиано, 53), Лопес (Мачис, 73), Пирес, Шимановски (Саму, 73), Герреро.
    СельтаАльварес, Мальо, Гомес, Фонтас, Планас, Радоя, Эрнандес, Альваро Лемос (Кастро, 79), Хосеп Сенье (Хосабед, 90), Систо, Росси (Гвидетти, 43).
    Предупреждения:
    Фонтас (45), Пирес (87).

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица примеры

    Статистика примеры

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться