В 20-м туре чемпионата Испании «Атлетико» разошелся миром с «Алавесом» (0:0), «Барселона» сыграет с «Бетисом», «Эспаньол» примет «Севилью», «Реал» – «Реал Сосьедад».

Чемпионат Испании

20-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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