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    «Барселона» подаст апелляцию на удаление Суареса в матче против «Атлетико»

    Теги Барселона Атлетико Кубок Испании дисквалификации Луис Суарес

    Руководство «Барселоны» подаст апелляцию на вторую желтую карточку нападающего Луиса Суареса в полуфинальном матче Кубка Испании против «Атлетико» (1:1).

    На 90-й минуте матче уругвайский нападающий получил второе предупреждение за удар локтем.

    Сам Луис Суарес в послематчевом интервью прокомментировал этот эпизод.

    «Вторая желтая карточка – это просто смешно. Там не было нарушения правил, я не делал абсолютно ничего. Но вы сами понимаете. Надеюсь, клуб разберется в этой ситуации», — сказал Суарес.

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