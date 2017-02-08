«Барселона» подаст апелляцию на удаление Суареса в матче против «Атлетико»
Руководство «Барселоны» подаст апелляцию на вторую желтую карточку нападающего Луиса Суареса в полуфинальном матче Кубка Испании против «Атлетико» (1:1).
На 90-й минуте матче уругвайский нападающий получил второе предупреждение за удар локтем.
Сам Луис Суарес в послематчевом интервью прокомментировал этот эпизод.
«Вторая желтая карточка – это просто смешно. Там не было нарушения правил, я не делал абсолютно ничего. Но вы сами понимаете. Надеюсь, клуб разберется в этой ситуации», — сказал Суарес.
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