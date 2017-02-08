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    Луис Суарес: «Рассмеялся, когда увидел красную карточку. Мы уже понимаем, как все устроено»

    Теги Барселона Атлетико примера Испания Кубок Испании Луис Суарес

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал решение арбитра матча 1/2 финала Кубка Испании против мадридского «Атлетико» (1:1), который показал уругвайцу две желтые карточки за три минуты.

    «Удаление? Мы уже понимаем, как все устроено. Там даже не было фола. Я просто повернулся, а судья, кажется, просто хотел выгнать меня с поля. Посмотрим, удастся ли клубу обжаловать это решение.

    Когда я увидел красную карточку, то рассмеялся. Это необъяснимо, но мы уже привыкли. Так или иначе, мы знали, что нас ждет сложный матч и «Атлетико» будет крепким орешком», – сказал Суарес.

    «Барселона» подаст апелляцию на удаление Суареса в матче против «Атлетико»

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