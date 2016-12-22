Сборная России опустилась на рекордно низкое 56-е место в рейтинге ФИФА
ФИФА опубликовала заключительный рейтинг сборных в 2016 году.
Аргентина сохранила лидерство, а сборная России опустилась на рекордно низкое для себя 56-е место, пропустив вперед Израиль. В активе россиян 592 очка.
Предыдущим антирекордом сборной России было 55-е место в ноябре нынешнего года, а до этого – 40-е место в декабре 1998 года.
Напомним, 10 ноября команда Станислава Черчесова в товарищеском матче уступила Катару (1:2), а 15 ноября со выиграла у Румынии (1:0).
1 (-). Аргентина
2 (-). Бразилия
3 (-). Германия
4 (-). Чили
5 (-). Бельгия
6 (-). Колумбия
7 (-). Франция
8 (-). Португалия
9 (-). Уругвай
10 (-). Испания
...
56 (55). Россия
Весь рейтинг можно посмотреть здесь.
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