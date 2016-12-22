Сборная России опустилась на рекордно низкое 56-е место в рейтинге ФИФА

опубликовала заключительный рейтинг сборных в 2016 году.

Аргентина сохранила лидерство, а сборная России опустилась на рекордно низкое для себя 56-е место, пропустив вперед Израиль. В активе россиян 592 очка.

Предыдущим антирекордом сборной России было 55-е место в ноябре нынешнего года, а до этого – 40-е место в декабре 1998 года.

Напомним, 10 ноября команда в товарищеском матче уступила Катару (1:2), а 15 ноября со выиграла у Румынии (1:0).

1 (-). Аргентина

2 (-). Бразилия

3 (-). Германия

4 (-). Чили

5 (-). Бельгия

6 (-). Колумбия

7 (-). Франция

8 (-). Португалия

9 (-). Уругвай

10 (-). Испания

...

56 (55). Россия

Весь рейтинг можно посмотреть здесь.