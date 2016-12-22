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    Сборная России опустилась на рекордно низкое 56-е место в рейтинге ФИФА

    Теги Станислав Черчесов сборная России сборная Аргентины рейтинги ФИФА

    ФИФА опубликовала заключительный рейтинг сборных в 2016 году.

    Аргентина сохранила лидерство, а сборная России опустилась на рекордно низкое для себя 56-е место, пропустив вперед Израиль. В активе россиян 592 очка.

    Предыдущим антирекордом сборной России было 55-е место в ноябре нынешнего года, а до этого – 40-е место в декабре 1998 года.

    Напомним, 10 ноября команда Станислава Черчесова в товарищеском матче уступила Катару (1:2), а 15 ноября со выиграла у Румынии (1:0).

    1 (-). Аргентина

    2 (-). Бразилия

    3 (-). Германия

    4 (-). Чили

    5 (-). Бельгия

    6 (-). Колумбия

    7 (-). Франция

    8 (-). Португалия

    9 (-). Уругвай

    10 (-). Испания

    ...

    56 (55). Россия

    Весь рейтинг можно посмотреть здесь.

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