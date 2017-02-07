Марсело разозлил болельщиков «Реала», поздравив Неймара с днем рождения

Болельщики негативно восприняли решение бразильского защитника команды Марсело поздравить в инстаграме своего соотечественника с днем рождения.

5 февраля форварду «Барселоны» исполнилось 25 лет.

В своих комментариях поклонники «Реала» осудили за то, что он поздравил игрока из ненавистного клуба.

Кроме того, болельщикам не понравилось, что он сделал это в день рождения лидера мадридцев .

В ответ на критику Марсело написал: «Заткнитесь, идиоты!»