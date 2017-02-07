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    Марсело разозлил болельщиков «Реала», поздравив Неймара с днем рождения

    Теги Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид примера Испания болельщики Марсело фото Неймар

    Болельщики «Реала» негативно восприняли решение бразильского защитника команды Марсело поздравить в инстаграме своего соотечественника Неймара с днем рождения.

    5 февраля форварду «Барселоны» исполнилось 25 лет.

    В своих комментариях поклонники «Реала» осудили Марсело за то, что он поздравил игрока из ненавистного клуба.

    Кроме того, болельщикам не понравилось, что он сделал это в день рождения лидера мадридцев Криштиану Роналду.

    В ответ на критику Марсело написал: «Заткнитесь, идиоты!»

     

    Magrin parabéns muitas felicidades 🎉🎈🍾 Muita saúde muito amor e sucesso irmaozin Te amo!!! @neymarjr

    Фото опубликовано Marcelo Vieira Jr. (@marcelotwelve)

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