Полузащитник Эден Азар поделился мнением о том, что сейчас он и команда в лучшем состоянии, чем при Жозе Моуринью.

«Думаю, мы в лучшей форме как команда, не только я.

Вы знаете, что я зажигал два года назад. Но, возможно, в этом сезоне я забью больше. У меня уже 10 голов, два сезона назад было 14. Впереди много игр, так что увидим.

Думаю, я стал лучше, стал более сформированным игроком. Иногда в прошлом в каких-то играх я по 20-30 минут не касался мяча. Теперь я стараюсь контролировать его, больше работать с ним и играть в футбол на протяжении 90 минут.

Когда меня часто бьют, я действительно в игре. Когда люди меня не трогают, это значит, что я не хорош.

Да, Конте многого требует от меня. Когда мы без мяча, он хочет, чтобы я защищался. Когда мяч у нас, он просит контратаковать, чувствовать себя свободно, делать волшебные вещи. Это касается и других игроков», – сказал Азар.

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