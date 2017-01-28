Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс попал в сферу интересов .

Лондонцы рассматривают 27-летнего игрока сборной Германии в качестве потенциальной замены , который по окончании сезона может покинуть клуб.

Сообщается, что «Арсенал» уже вступил в переговоры с «Боруссией» и выразил готовность заплатить за Ройса 60 миллионов евро.

Контракт хавбека с «Боруссией» рассчитан до лета 2019 года.

Из-за травм Ройс в текущем чемпионате Германии провел лишь 5 матчей, в которых забил один гол и сделал 3 результативные передачи.