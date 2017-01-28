WhoScored: «Арсенал» готов предложить за Ройса 60 млн евро в случае ухода Санчеса
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс попал в сферу интересов «Арсенала».
Лондонцы рассматривают 27-летнего игрока сборной Германии в качестве потенциальной замены Алексису Санчесу, который по окончании сезона может покинуть клуб.
Сообщается, что «Арсенал» уже вступил в переговоры с «Боруссией» и выразил готовность заплатить за Ройса 60 миллионов евро.
Контракт хавбека с «Боруссией» рассчитан до лета 2019 года.
Из-за травм Ройс в текущем чемпионате Германии провел лишь 5 матчей, в которых забил один гол и сделал 3 результативные передачи.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.