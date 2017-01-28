Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    WhoScored: «Арсенал» готов предложить за Ройса 60 млн евро в случае ухода Санчеса

    Теги Боруссия Дортмунд Алексис Санчес премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал возможные трансферы Марко Ройс

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс попал в сферу интересов «Арсенала».

    Лондонцы рассматривают 27-летнего игрока сборной Германии в качестве потенциальной замены Алексису Санчесу, который по окончании сезона может покинуть клуб.

    Сообщается, что «Арсенал» уже вступил в переговоры с «Боруссией» и выразил готовность заплатить за Ройса 60 миллионов евро.

    Контракт хавбека с «Боруссией» рассчитан до лета 2019 года.

    Из-за травм Ройс в текущем чемпионате Германии провел лишь 5 матчей, в которых забил один гол и сделал 3 результативные передачи.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться