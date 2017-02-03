Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги контрольного матча со (0:2).

– Недоволен игрой в середине поля, особенно в первом тайме. Надеюсь, со временем найдем лучшие варианты. Не понравилось отношение ребят в первом тайме. Такое чувство, что вышли на прогулку, а не на контрольную игру. Было легко прочитать наши действия, что соперник и делал. Правда и соперник тоже ничего не создал: если бы не эта ошибка , когда он свалил соперника.

Во втором тайме – совсем по-другому. Пришлось в раздевалке жестко поговорить, и совсем другая команда вышла во втором тайме. Уже был совсем другой игровой настрой. Наверное, важно было и присутствие на футбольном поле. Мы имели полное преимущество, создавали моменты. К сожалению, не забили пенальти. Я даже не беру во внимание второй гол, который они забили – там была серия рикошетов. Важно было во втором тайме увидеть совсем другую команду, и я ее увидел.

Конечно, любое поражение всегда неприятно, вне зависимости от того, официальная игра или нет, но зато есть повод для того анализа и для некоторых решений. Есть игроки, которые должны хорошо подумать, если они хотят быть футболистами основного состава.

– вышел справа. Чем это вызвано? Рассматриваете ли вы его как правого защитника или как центрального?

– Это очень важный трансфер для нас. Он универсал и может закрыть сразу две позиции: и правого и центрального защитника, тем более, что у нас отсутствует давно Новосельцев, и давно у нас не было других альтернативных вариантов. А еще нужно время для того, чтобы он начал играть в основном составе.

Об уровне , конечно, нет смысла говорить – просто хотел посмотреть его на позиции правого защитника. В дальнейшем посмотрим: где больше будет в нем нуждаться команда, там и будем его использовать. Это для нас очень хороший трансфер, и думаю, что его большой опыт поможет нашей команде.

Дал сегодня сыграть целый тайм. Он еще пока не тот , каким его все знают, но, естественно, что после года отсутствия на футбольном поле он выглядит достаточно нормально.

– Чем продиктован выбор Дзюбы в качестве капитана?

– Хотелось бы, чтобы те люди, которые анализируют и комментируют это назначение, поняли, какой был мотив этого назначения. В первую очередь, были проблемы в отношениях с судейством, и нужно было обязательно, чтобы это был россиянин – капитан, который мог бы иметь диалог с судьями. Ну и Дзюба на 90 процентов, всегда практически, игрок основного состава. То есть, он практически всегда будет на футбольном поле.

В-третьих, это самое важное, он всегда несет положительные эмоции и в раздевалке, и на футбольном поле, и в тренировочном процессе. Он уважаем всеми игроками. Если выбрать другого россиянина, то это был бы, наверное, . Но он немногословен, будем говорить так. Это был единственный вариант и мой лучший вариант.

Но, правда, я обращаю внимание, что когда будет на футбольном поле, исторически капитан команды, повязка будет у него. Пока это Дзюба, и я думаю, что сделал правильный выбор.

– В межсезонье появилось шесть новичков, а заявить в можно было только троих. Это был нелегкий выбор и почему он оказался именно таким?

– Да, мне было очень сложно выбрать троих из шести. Трансфер Ивановича был реализован на финишной прямой. Естественно, он должен был попадать в список. Эрнани тоже должен был попадать в список, потому что это будущее нашей команды. И третий игрок – это Цаллагов. Зная о том, что может легко получить желтые карточки Хави, а другого игрока нет на этой позиции, выбрали именно Цаллагова. Очень жаль, что не попал и также очень жаль Лунева.

Прежде чем решиться на это, я очень хорошо проанализировал все позиции и только после этого принял решение о том, кого заявлять на Лигу Европы. Сегодняшняя игра, естественно, показала над чем мы должны работать. И мы будем это делать, – сказал Луческу.