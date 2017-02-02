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    Президент ФФУ: «Испанские сторонники российских террористов ломают карьеру украинскому футболисту Зозуле»

    Теги Бетис примера Испания УЕФА ФИФА Федерация футбола Испании Райо Вальекано Д2 Испания Роман Зозуля ФФУ Андрей Павелко политика

    Президент ФФУ Андрей Павелко прокомментировал ситуацию с Романом Зозулей, который после срыва трансфера «Райо Вальекано» может остаться без игровой практики до конца сезона.

    «Я знаком с Романом Зозулей давно и точно знаю, что он не является неонацистом, как это утверждают отдельные болельщики мадридского «Райо Вальекано».

    Также я знаю, что Зозуля, как истинный патриот, помогал и помогает нашим военным, сдерживающим атаки российских террористов в зоне АТО. Так делают все граждане Украины.

    Но небольшая группа фанатов испанской команды посчитала, что это неправильно, поэтому заблокировала переход Романа в свой клуб.

    В итоге игрок национальной сборной Украины в следующие полгода может вообще остаться вне футбола. Ситуация просто вопиющая: испанские сторонники российских террористов ломают карьеру украинскому футболисту. Это абсурд!

    Наша задача – помочь Зозуле, чтобы он не пропустил этот сезон и не терял формы. ФФУ уже готовит обращение к руководству ФИФА, УЕФА и Федерации футбола Испании с просьбой вмешаться и помочь нашему игроку.

    Также мы надеемся на содействие в решении этой проблемы посольства Украины в Испании. С Романом мы поддерживаем постоянную связь и будем оказывать ему всяческую помощь», – написал Павелко.

    Ранее сообщалось, что представители Зозули обсудят с федерацией Испании возможность для игрока выступать за другой клуб уже в текущем сезоне. По правилам игрок не может до лета выступать за другую команду, так как по ходу сезона он уже дважды менял команду и был заявлен за три клуба.

    «Вальекас вместе с Донбассом. Вон нацистов». Как фанаты «Райо» заставили вернуть Зозулю в «Бетис»

    Роман Зозуля: «Я не связан с неонацисткими организациями»

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