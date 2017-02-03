Игроки «Бетиса» выступили с заявлением в поддержку Зозули

Игроки «Бетиса» выступили с заявлением в поддержку Романа Зозули в конфликте с ультрас «Райо Вальекано», который вынудил украинца вернуться из аренды.

«Мы хотим выразить наше возмущение эпизодами, которые наш партнер Роман Зозуля пережил в последние часы.

Это публичное линчевание футболиста, чей профессионализм и личное поведение с момента его прибытия в клуб были безупречными.

Поэтому мы хотим осудить обвинения, которым он подвергся. Их происхождение связано с ложными новостями о значении футболки, в которой он приехал в Севилью.

Мы чувствуем, что каждый из нас может стать жертвой подобного обращения.

Мы знаем, что Федерация футбола Испании уже принимает меры, чтобы защитить нашего партнера и гарантировать ему максимальную безопасность. Надеемся, что все организации, которые должны отвечать за положительное восприятие наших соревнований, примут необходимые меры. Чтобы имидж испанской лиги не был испорчен неприемлемым поведением людей, выступающих против ценностей, которые должен нести собой этот вид спорта.

Все должны подумать о том, как легко нанести вред без причины. Выражаем нашу абсолютную поддержку Роману и его семье. Мы все с Зозулей», – говорится в заявлении игроков «Бетиса».