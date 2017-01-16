«Зенит» предложил Нобоа контракт на 2,5 года, игрок хочет подписать длительное соглашение

Руководство продолжает вести переговоры о трансфере полузащитника Кристиана Нобоа.

Клуб из Санкт-Петербурга готов заплатить ростовчанам за трансфер 31-летнего хавбека сборной Эквадора, контракт которого с рассчитан еще на полгода.

Однако пока не может договориться с представителями Нобоа об условиях личного соглашения.

Игрок заинтересован в длительном контракте, а петербуржцы предлагают максимальное соглашение на 2,5 года.

В этом сезоне Нобоа провел 23 матча за «Ростов» (все в стартовом составе), забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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