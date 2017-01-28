«Зенит» отказался от покупки Проппера и начал переговоры по трансферу Нобоа

«Зенит» в ближайшее время может осуществить трансфер полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа.

Ранее «Зенит» сделал предложение ПСВ о покупке полузащитника Дэйви Проппера за 15 миллионов евро. Голландский клуб ответил отказом и выдвинул встречное предложение на 22 миллиона евро. «Зенит» не устроили такие условия, и теперь питерцы сосредоточили усилия на трансфере Нобоа.

В текущем сезоне Нобоа появился на поле 13 раз и забил один гол. Подробную статистику выступлений игрока вы можете посмотреть здесь.