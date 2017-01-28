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    «Зенит» отказался от покупки Проппера и начал переговоры по трансферу Нобоа

    Теги Зенит Ростов Кристиан Нобоа ПСВ Премьер-лига Россия возможные трансферы Дэйви Проппер

    «Зенит» в ближайшее время может осуществить трансфер полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа.

    Ранее «Зенит» сделал предложение ПСВ о покупке полузащитника Дэйви Проппера за 15 миллионов евро. Голландский клуб ответил отказом и выдвинул встречное предложение на 22 миллиона евро. «Зенит» не устроили такие условия, и теперь питерцы сосредоточили усилия на трансфере Нобоа.

    В текущем сезоне Нобоа появился на поле 13 раз и забил один гол. Подробную статистику выступлений игрока вы можете посмотреть здесь.

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