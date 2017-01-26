«Интер» включился в борьбу за Гризманна
«Интер» по окончании сезона намерен приобрести форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, на которого также претендует «Манчестер Юнайтед».
Сообщается, что миланцы решили проблемы с финансовым фэйр-плей и по окончании сезона готовы заплатить за 25-летнего француза отступные в размере 129 миллионов евро.
Гризманн готов перейти в «Интер», если тот получит путевку в Лигу чемпионов.
Ранее стало известно, что нападающий уже согласовал условия контракта с «МЮ».
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