«Интер» включился в борьбу за Гризманна

по окончании сезона намерен приобрести форварда « Антуана Гризманна, на которого также претендует «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что миланцы решили проблемы с финансовым фэйр-плей и по окончании сезона готовы заплатить за 25-летнего француза отступные в размере 129 миллионов евро.

Гризманн готов перейти в «Интер», если тот получит путевку в Лигу чемпионов.

Ранее стало известно, что нападающий уже согласовал условия контракта с «МЮ».