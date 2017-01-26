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    «Интер» включился в борьбу за Гризманна

    Теги Интер Атлетико серия А Италия примера Испания возможные трансферы Антуан Гризманн

    «Интер» по окончании сезона намерен приобрести форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, на которого также претендует «Манчестер Юнайтед».

    Сообщается, что миланцы решили проблемы с финансовым фэйр-плей и по окончании сезона готовы заплатить за 25-летнего француза отступные в размере 129 миллионов евро.

    Гризманн готов перейти в «Интер», если тот получит путевку в Лигу чемпионов.

    Ранее стало известно, что нападающий уже согласовал условия контракта с «МЮ».

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