«Зенит» объявил, что может провести на «Крестовском» три матча в апреле и мае

Пресс-служба представила информацию о матчах, которые планируется провести на новом стадионе на Крестовском острове.

«К настоящему времени достигнута договоренность с администрацией Петербурга, в рамках которой «Зенит» планирует сыграть на новой арене три матча – это необходимая процедура тестирования арены в рамках ее подготовки к Кубку конфедераций. Игры запланированы на апрель-май 2017 года.

Однако матчи могут состояться, только если профильные комитеты и организации, отвечающие за подготовку арены и прилегающей территории, полностью обеспечат готовность объектов транспортной и пешеходной инфраструктуры, меры безопасности и другие требования к матчам уровня российского чемпионата. Отметим, что комплекс мер и требования клуба по подготовке стадиона не раз обсуждались с администрацией города и были доведены до профильных комитетов», – сообщили в пресс-службе.

Ранее был опубликован график тестовых матчей на стадионе на Крестовском острове, согласно которому «Зенит» сыграет 23 апреля с «Уралом», 7 мая с «Тереком» и 17 мая с «Краснодаром». Однако председатель комитета по спорту Санкт-Петербурга Павел Белов заявил, что «Зенит» проведет на стадионе три матча уже в апреле.

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