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    В апреле «Зенит» проведет три матча на «Крестовском»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Крестовский

    Председатель комитета по спорту Санкт-Петербурга Павел Белов рассказал об эксплуатации стадиона «Крестовский» в ближайшее время.

    Ранее поступала информация, что «Зенит» проведет свой первый матч на новом стадионе 23 апреля против «Урала» в рамках 24-го тура чемпионата России.

    «Обсуждаются два мероприятия в феврале (на стадионе), которые оттестирует стадион. В апреле пройдут три игры ФК «Зенит», — сказал Белов.

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