В апреле «Зенит» проведет три матча на «Крестовском»
Председатель комитета по спорту Санкт-Петербурга Павел Белов рассказал об эксплуатации стадиона «Крестовский» в ближайшее время.
Ранее поступала информация, что «Зенит» проведет свой первый матч на новом стадионе 23 апреля против «Урала» в рамках 24-го тура чемпионата России.
«Обсуждаются два мероприятия в феврале (на стадионе), которые оттестирует стадион. В апреле пройдут три игры ФК «Зенит», — сказал Белов.
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