В апреле «Зенит» проведет три матча на «Крестовском»

Председатель комитета по спорту Санкт-Петербурга Павел Белов рассказал об эксплуатации стадиона в ближайшее время.

Ранее поступала информация, что проведет свой первый матч на новом стадионе 23 апреля против «Урала» в рамках 24-го тура чемпионата России.

«Обсуждаются два мероприятия в феврале (на стадионе), которые оттестирует стадион. В апреле пройдут три игры ФК «Зенит», — сказал Белов.