Президент Ла Лиги Хавьер Тебас после скандала в матче 20-го тура примеры «Бетис» – (1:1) объяснил, почему в чемпионате Испании нет системы определения гола.

«Система определения гола в Ла Лиге? Она стоит слишком дорого», – сказал Тебас.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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