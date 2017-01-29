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    Президент Ла Лиги: «Система определения гола стоит слишком дорого»

    Теги Барселона Бетис примера Испания судьи Хавьер Тебас видеоповторы

    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас после скандала в матче 20-го тура примеры «Бетис» – «Барселона» (1:1) объяснил, почему в чемпионате Испании нет системы определения гола.

    «Система определения гола в Ла Лиге? Она стоит слишком дорого», – сказал Тебас.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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