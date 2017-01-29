Главный тренер «Барселоны» поделился мнением об исходе матча 20-го тура примеры с (1:1) и незасчитанном голе своей команды.

О матче

«В первом тайме мы не создавали достаточно опасных моментов, были неточны. После перерыва соперник прибавил. Они превосходили нас по игре полчаса. Мы завоевали это очко».

О голе и судьях

«Я видел фотографию, но судьям нужна помощь. Нужны технологии, независимо от того, принимаются решения в нашу пользу или оборачиваются против нас».

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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