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    Луис Энрике: «Судьям нужна помощь. Нужны технологии»

    Теги Барселона Бетис примера Испания судьи Луис Энрике видеоповторы

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился мнением об исходе матча 20-го тура примеры с «Бетисом» (1:1) и незасчитанном голе своей команды.

    О матче

    «В первом тайме мы не создавали достаточно опасных моментов, были неточны. После перерыва соперник прибавил. Они превосходили нас по игре полчаса. Мы завоевали это очко».

    О голе и судьях

    «Я видел фотографию, но судьям нужна помощь. Нужны технологии, независимо от того, принимаются решения в нашу пользу или оборачиваются против нас».

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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