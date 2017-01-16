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    Массимо Каррера: «Спартак» сохранит Промеса, если не случится форс-мажор»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия возможные трансферы Куинси Промес Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о будущем полузащитника Куинси Промеса.

    - Ходят разговоры об интересе «Ливерпуля» к Промесу.

    – Куинси – тот игрок, на которого есть немалый спрос на мировом рынке. Так что вряд ли кто-то сможет дать стопроцентную гарантию того, что он останется в «Спартаке» навечно.

    Но сейчас очень надеемся его сохранить. И сам голландец настроен выиграть титул чемпиона России.

    Скажу так: если не случится форс-мажор, то сохраним.

    – А что такое в вашем понимании «форс-мажор»?

    – К примеру, недавнее предложение китайского клуба по Витцелю. Ни «Зенит», ни сам полузащитник не могли от такого отказаться, – сказал Каррера.

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