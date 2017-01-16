Массимо Каррера: «Спартак» сохранит Промеса, если не случится форс-мажор»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о будущем полузащитника Куинси Промеса.
- Ходят разговоры об интересе «Ливерпуля» к Промесу.
– Куинси – тот игрок, на которого есть немалый спрос на мировом рынке. Так что вряд ли кто-то сможет дать стопроцентную гарантию того, что он останется в «Спартаке» навечно.
Но сейчас очень надеемся его сохранить. И сам голландец настроен выиграть титул чемпиона России.
Скажу так: если не случится форс-мажор, то сохраним.
– А что такое в вашем понимании «форс-мажор»?
– К примеру, недавнее предложение китайского клуба по Витцелю. Ни «Зенит», ни сам полузащитник не могли от такого отказаться, – сказал Каррера.
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