Главный тренер Массимо Каррера высказался о будущем полузащитника .

- Ходят разговоры об интересе «Ливерпуля» к Промесу.

– Куинси – тот игрок, на которого есть немалый спрос на мировом рынке. Так что вряд ли кто-то сможет дать стопроцентную гарантию того, что он останется в «Спартаке» навечно.

Но сейчас очень надеемся его сохранить. И сам голландец настроен выиграть титул чемпиона России.

Скажу так: если не случится форс-мажор, то сохраним.

– А что такое в вашем понимании «форс-мажор»?

– К примеру, недавнее предложение китайского клуба по Витцелю. Ни «Зенит», ни сам полузащитник не могли от такого отказаться, – сказал Каррера.

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