Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике подвел итоги первого матча 1/4 финала Кубка Испании против (1:0).

«Я побеждал здесь ранее будучи игроком, но как тренер выиграл впервые. Так что проклятие «Аноэты» теперь не более чем анекдот.

Вообще «Сосьедад» неудобный для нас соперник, потому что всегда играет на высоком уровне и заставляет относиться к себе со всей серьезностью. Против таких соперников нужно действовать с особой эффективностью.

Мы добились хорошего результата, но в ответном матче будет нелегко», – сказал Энрике.

«Барселона» победила «Сосьедад» в гостях впервые с 2007 года