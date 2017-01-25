Форвард Криштиану Роналду пообщался с китайским сайтом Dongqiudi.com после вручения ему приза лучшему футболиста года по версии китайских медиа.

О критиках

«Я не против освистывания с трибун. У каждого есть кто-то, кто его не любит по одной или другой причине. Играю не для того, чтобы радовать своих критиков – я хочу приносить радость своим болельщикам, которые относятся ко мне с уважением и всегда меня поддерживают».

О Зинедине Зидане

«Мы очень уважаем Зидана как игрока, так и тренера. Он очень страстно относится к футболу и успокаивает нас – то, что нам нужно. Он является одной из причин нашей 40-матчевой беспроигрышной серии. Он изменил ментальность команды, и мы начали побеждать».

О Лионеле Месси

«В принципе не люблю сравнения, но это часть любой работы. Месси делает лучшее для своей команды, как и я – для своей. Мы противники, потому что играем за разные команды, но мы очень уважаем друг друга».

О возможном завершении карьеры

«Когда я переподписал контракт, я говорил, что буду играть до 41 года – в этом есть как доля шутки, так и доля правды. Если я буду себя хорошо чувствовать, у меня не будет травм – я буду играть до 35, 41 или 45 лет. Не знаю».

О будущем

«Не вижу себя в роли тренера. Это не самый предпочтительный вариант. Но я не знаю, что может произойти в будущем. На данный момент я сосредоточен на карьере игрока».