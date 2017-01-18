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    Лионель Месси: «Роналду – великий игрок, который добился великих свершений»

    Теги Криштиану Роналду Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Лионель Месси примера Испания Хосеп Гвардиола

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о своем будущем, поделился мнением об АПЛ и игре форварда «Реала» Криштиану Роналду.

    - Вы бы рассмотрели возможность поиграть в АПЛ?

    – Я всегда говорил, что «Барселона» дала мне все, и я буду здесь так долго, как того хочет клуб.

    - Кто в этом сезоне выиграет АПЛ?

    – В этой лиге очень серьезная конкуренция, прошлый сезон показал это. Так что очень трудно предсказывать.

    Конечно, Гвардиола – очень успешный тренер. Он будет приспосабливаться к лиге, но я уверен, что он добьется успеха.

    - Роналду говорил нам о большом взаимном уважении между вами. Как вы его оцениваете? Вас мотивирует игра в одно время с другим одним из лучших футболистов?

    – Между нами есть взаимное уважение. Я рассматриваю его в качестве великого игрока, который добился великих свершений.

    А моя мотивация всегда исходит из желания хорошо выступить за «Барселону» и Аргентину. Ну и болельщики, – сказал Месси.

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