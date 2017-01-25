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    «Зенит» готов предложить «Интеру» за Раноккию 8 млн евро

    Теги Зенит Интер Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Андреа Раноккия

    «Зенит» по-прежнему намерен приобрести центрального защитника «Интера» Андреа Раноккию, которого хотят арендовать «Болонья» и «Сассуоло».

    Сообщается, что питерцы готовы заплатить за 28-летнего итальянца 8 миллионов евро.

    Контракт Раноккии с «Интером» рассчитан до июня 2019 года.

    В текущем чемпионате Италии Раноккия испытывает дефицит игровой практики и провел лишь 5 матчей.

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