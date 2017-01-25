«Зенит» готов предложить «Интеру» за Раноккию 8 млн евро

по-прежнему намерен приобрести центрального защитника Андреа Раноккию, которого хотят арендовать «Болонья» и «Сассуоло».

Сообщается, что питерцы готовы заплатить за 28-летнего итальянца 8 миллионов евро.

Контракт Раноккии с «Интером» рассчитан до июня 2019 года.

В текущем чемпионате Италии Раноккия испытывает дефицит игровой практики и провел лишь 5 матчей.