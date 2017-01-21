Агент Раноккии общался с представителями «Зенита»

«Зенит» заинтересован в трансфере защитника «Интера» Андреа Раноккии.

Агент 28-летнего итальянского футболиста вчера в Лондоне вел переговоры с «Вест Хэомом», однако клуб решил приобрести Жозе Фонте у «Саутгемптона».

В Англии представитель Раноккии также контактировал с руководителями .

Футболистом также интересуются «Сассуоло», «Болонья» и , но эти команды не могут позволить себе Раноккию из-за высокой зарплаты игрока, который получает 2,4 миллиона евро в год.

Подробную статистику выступлений Раноккии смотрите здесь.

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