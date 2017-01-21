Агент Раноккии общался с представителями «Зенита»
«Зенит» заинтересован в трансфере защитника «Интера» Андреа Раноккии.
Агент 28-летнего итальянского футболиста вчера в Лондоне вел переговоры с «Вест Хэомом», однако клуб решил приобрести Жозе Фонте у «Саутгемптона».
В Англии представитель Раноккии также контактировал с руководителями «Зенита».
Футболистом также интересуются «Сассуоло», «Болонья» и «Палермо», но эти команды не могут позволить себе Раноккию из-за высокой зарплаты игрока, который получает 2,4 миллиона евро в год.
Подробную статистику выступлений Раноккии смотрите здесь.
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