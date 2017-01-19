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    «Зенит» намерен приобрести у «Интера» Раноккию

    Теги Зенит Интер Премьер-лига Россия премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Болонья Халл Андреа Раноккия Сассуоло

    «Зенит» в поиске усиления обороны обратил внимание на защитника «Интера» Андреа Раноккию, на которого также претендуют «Сассуоло», «Болонья» и «Халл».

    Сообщается, что питерский клуб хочет купить 28-летнего итальянца до закрытия зимнего трансферного окна.

    Контракт Раноккии с «Интером» рассчитан до июня 2019 года.

    В текущем чемпионате Италии Раноккия испытывает дефицит игровой практики и провел лишь 5 матчей.

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