«Зенит» намерен приобрести у «Интера» Раноккию

в поиске усиления обороны обратил внимание на защитника Андреа Раноккию, на которого также претендуют «Сассуоло», «Болонья» и .

Сообщается, что питерский клуб хочет купить 28-летнего итальянца до закрытия зимнего трансферного окна.

Контракт Раноккии с «Интером» рассчитан до июня 2019 года.

В текущем чемпионате Италии Раноккия испытывает дефицит игровой практики и провел лишь 5 матчей.