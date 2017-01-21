Полузащитник Александр Самедов поделился мнением о наличии особого духа у московского клуба.

– С приходом Карреры «Спартак» получил отличную возможность стать чемпионом. Для вас это было неожиданностью?

– Нет. За счет командного духа было выиграно много матчей в концовках. Просто так ничего не бывает.

Видно, что в коллективе отличная атмосфера. Важно это сохранить.

– Спартаковский дух существует?

– Мое мнение: он был присущ эпохе . Точнее, он был и раньше, но я говорю о том, что застал.

Спартаковский дух не то чтобы потерян… Просто времена изменились. Это было, скорее, свойственно другим поколениям. Даст бог, спартаковский дух еще будет привит.

– «Спартак» – действительно ваш дом?

– Я всегда говорил, что являюсь спартаковским воспитанником. Горжусь этим.

Да, большую часть карьеры провел не в «Спартаке», но я вырос именно там. Все уровни: школа, «молодежка», основа, – сказал Самедов.