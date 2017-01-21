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    Александр Самедов: «Спартаковский дух не то чтобы потерян. Просто времена изменились»

    Теги Спартак Александр Самедов Премьер-лига Россия Олег Романцев Массимо Каррера

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о наличии особого духа у московского клуба.

    – С приходом Карреры «Спартак» получил отличную возможность стать чемпионом. Для вас это было неожиданностью?

    – Нет. За счет командного духа было выиграно много матчей в концовках. Просто так ничего не бывает.

    Видно, что в коллективе отличная атмосфера. Важно это сохранить.

    – Спартаковский дух существует?

    – Мое мнение: он был присущ эпохе Романцева. Точнее, он был и раньше, но я говорю о том, что застал.

    Спартаковский дух не то чтобы потерян… Просто времена изменились. Это было, скорее, свойственно другим поколениям. Даст бог, спартаковский дух еще будет привит.

    – «Спартак» – действительно ваш дом?

    – Я всегда говорил, что являюсь спартаковским воспитанником. Горжусь этим.

    Да, большую часть карьеры провел не в «Спартаке», но я вырос именно там. Все уровни: школа, «молодежка», основа, – сказал Самедов.

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