Александр Самедов: «Кто сказал, что я прихожу в «Спартак» на место Промеса или вообще на фланг?»
Полузащитник Александр Самедов ответил на вопросы о переходе в «Спартак».
– Как на вас вышел «Спартак»?
– Люди из «Спартака» связались с моими представителями и сказали, что есть такой вариант. Я задал один вопрос: «А что об этом думает главный тренер?». Мне сразу ответили, что это инициатива Карреры, что как раз он хочет меня видеть в команде.
– Болельщики «Локомотива» попрощались с вами неприятным баннером. Расстроились?
– Очень. Честно, не ожидал. Но когда болельщики приехали на прощальный вечер, мы по-человечески пообщались. Главный итог беседы: они услышали мою позицию. К сожалению, наш разговор записали, и он оказался в интернете. Но в любом случае хочу сказать «Локомотиву» и болельщикам, что я всегда честно выполнял свою работу, играл для клуба и для них. Не все получалось, но я и моя команда всегда старалась. Хочу сказать огромное спасибо, что вы болели за нас. Эти восемь лет я никогда не забуду. Для меня это действительно важно.
– Когда встречались в сборной с Глушаковым и Комбаровым, не спрашивали, за счет чего «Спартак» с Каррерой так прибавил?
– Нет, но через некоторое время после назначения Карреры кое-что бросилось в глаза: как «Спартак» праздновал забитые мячи. Ведь по празднованию голов можно сделать много выводов. Видно, что в «Спартаке» сейчас команда.
– Справа в «Спартаке» играет Промес. Не смущает?
– А кто сказал, что я прихожу в «Спартак» на место Промеса или вообще на фланг?
– То есть с Промесом конкурировать не будете?
– Он бегает слева, в середине, справа – везде. Меня убивает это: «А как ты пойдешь в «Спартак», там же Промес справа!». Ребят, вы что, издеваетесь? Промес играет по всему фронту атаки.
Я сам до конца не знаю, как меня хотят использовать. Справа, слева, может, вообще правым защитником. Может, меня будут использовать в центре, не знаю. Просто удивляет сама постановка вопроса: «Ты знаешь, что Промес сыграет справа?».
– Глушаков говорил, что идет в «Спартак» за трофеями. Ваши планы?
– Я не люблю больших фраз, не люблю все эти обещания из разряда «буду играть сердцем». Команда идет на первом месте, а я просто прихожу помочь. Не хочу фраз про трофеи, про первое место, про что-то еще. Но даже по турнирной таблице понятно, что я иду в команду, которая находится в лидерах, – сказал хавбек.
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