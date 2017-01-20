Полузащитник Александр Самедов ответил на вопросы о переходе в .

– Как на вас вышел «Спартак»?

– Люди из «Спартака» связались с моими представителями и сказали, что есть такой вариант. Я задал один вопрос: «А что об этом думает главный тренер?». Мне сразу ответили, что это инициатива Карреры, что как раз он хочет меня видеть в команде.

– Болельщики «Локомотива» попрощались с вами неприятным баннером. Расстроились?

– Очень. Честно, не ожидал. Но когда болельщики приехали на прощальный вечер, мы по-человечески пообщались. Главный итог беседы: они услышали мою позицию. К сожалению, наш разговор записали, и он оказался в интернете. Но в любом случае хочу сказать «Локомотиву» и болельщикам, что я всегда честно выполнял свою работу, играл для клуба и для них. Не все получалось, но я и моя команда всегда старалась. Хочу сказать огромное спасибо, что вы болели за нас. Эти восемь лет я никогда не забуду. Для меня это действительно важно.

– Когда встречались в сборной с Глушаковым и , не спрашивали, за счет чего «Спартак» с Каррерой так прибавил?

– Нет, но через некоторое время после назначения Карреры кое-что бросилось в глаза: как «Спартак» праздновал забитые мячи. Ведь по празднованию голов можно сделать много выводов. Видно, что в «Спартаке» сейчас команда.

– Справа в «Спартаке» играет Промес. Не смущает?

– А кто сказал, что я прихожу в «Спартак» на место Промеса или вообще на фланг?

– То есть с конкурировать не будете?

– Он бегает слева, в середине, справа – везде. Меня убивает это: «А как ты пойдешь в «Спартак», там же Промес справа!». Ребят, вы что, издеваетесь? Промес играет по всему фронту атаки.

Я сам до конца не знаю, как меня хотят использовать. Справа, слева, может, вообще правым защитником. Может, меня будут использовать в центре, не знаю. Просто удивляет сама постановка вопроса: «Ты знаешь, что Промес сыграет справа?».

– Глушаков говорил, что идет в «Спартак» за трофеями. Ваши планы?

– Я не люблю больших фраз, не люблю все эти обещания из разряда «буду играть сердцем». Команда идет на первом месте, а я просто прихожу помочь. Не хочу фраз про трофеи, про первое место, про что-то еще. Но даже по турнирной таблице понятно, что я иду в команду, которая находится в лидерах, – сказал хавбек.

Болельщики «Локомотива» провожают Самедова