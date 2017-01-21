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    Хосеп Гвардиола: «Браво? Место в таблице не зависит от вратаря»

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Клаудио Браво Хосеп Гвардиола

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал неудачную игру голкипера Клаудио Браво в первой части сезона.

    «Я принимаю критику. Это часть нашей работы, работы тренера, игрока, так что я принимаю это.

    Место в таблице не зависит от вратаря. Если бы это было так, для меня все было бы слишком легко.

    Все дело в том, чтобы играть лучше, лучше использовать свои шансы и пропускать меньше голов», – сказал Гвардиола.

    «Манчестер Сити» занимает пятое место в таблице, отставая на 10 очков от лидирующего «Челси».

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