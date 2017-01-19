Deloitte: «МЮ» в прошлом сезоне заработал больше всех, «Барселона» — 2-я, «Реал» — 3-й, «Зенит» — 17-й
Компания Deloitte провела исследование доходов клубов в мировом футболе в сезоне-2015/16.
Учитывалась выручка в дни матчей, а также доходы от трансляций и коммерции, при этом в отчет не вошли суммы, полученные от трансферов.
На первое место спустя 11 лет вернулся «Манчестер Юнайтед», заработавший в прошлом сезоне рекордные 515 миллионов фунтов.
«Барселона» сохранила вторую позицию (463,8 млн), «Реал», лидировавший на протяжении последних 11 лет, опустился на третье место (463,8).
Топ-20 клубов по доходам в сезоне-2015/16*
1 (+2). «Манчестер Юнайтед» — 515,3 млн фунтов
2 (=). «Барселона» — 463,8
3 (-2). «Реал» — 463,8
4 (+1). «Бавария» — 442,7
5 (+1). «Манчестер Сити» — 392,6
6 (-2). «ПСЖ» — 389,6
7 (=). «Арсенал» — 350,4
8 (=). «Челси» — 334,6
9 (=). «Ливерпуль» — 302
10 (=). «Ювентус» — 255,1
11 (=). «Боруссия» — 212,3
12 (=). «Тоттенхэм» — 209,2
13 (+3). «Атлетико» — 171
14 (-1). «Шальке» — 167,9
15 (=). «Рома» — 163,2
16 (-2). «Милан» — 160,6
17 (+1). «Зенит» — 147
18 (-). «Вест Хэм» — 143,8
19 (+1). «Интер» — 134
20 (-). «Лестер» — 128,7
*В скобках — разница по сравнению с предыдущим рейтингом.
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