Отец Месси: «Нет опасности того, что Лео уйдет из «Барселоны»
Хорхе Месси, отец и агент нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, рассказал, что игрок не покинет каталонский клуб.
«Нет никакой опасности», – заявил Хорхе Месси.
По информации программы El Larguero, выходящей в эфире радиостанции Cadena SER, переговоры между Месси и клубом о новом контракте идут очень хорошо, но конкретики по-прежнему нет.
Представители «Барселоны» также подтвердили, что клуб ведет работу над продлением контракта Месси, рассчитанного до лета 2018 года. Этим вопросом занимается лично президент клуба Жозеп Бартомеу.
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