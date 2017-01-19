Хорхе Месси, отец и агент нападающего «Барселоны» , рассказал, что игрок не покинет каталонский клуб.

«Нет никакой опасности», – заявил Хорхе Месси.

По информации программы El Larguero, выходящей в эфире радиостанции Cadena SER, переговоры между Месси и клубом о новом контракте идут очень хорошо, но конкретики по-прежнему нет.

Представители «Барселоны» также подтвердили, что клуб ведет работу над продлением контракта Месси, рассчитанного до лета 2018 года. Этим вопросом занимается лично президент клуба .