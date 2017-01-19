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    Отец Месси: «Нет опасности того, что Лео уйдет из «Барселоны»

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания Хорхе Месси Жозеп Бартомеу

    Хорхе Месси, отец и агент нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, рассказал, что игрок не покинет каталонский клуб.

    «Нет никакой опасности», – заявил Хорхе Месси.

    По информации программы El Larguero, выходящей в эфире радиостанции Cadena SER, переговоры между Месси и клубом о новом контракте идут очень хорошо, но конкретики по-прежнему нет.

    Представители «Барселоны» также подтвердили, что клуб ведет работу над продлением контракта Месси, рассчитанного до лета 2018 года. Этим вопросом занимается лично президент клуба Жозеп Бартомеу.

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