«Барселона» пока не предлагала Месси новый контракт

Руководство «Барселоны» все еще не предложило нападающему Лионелю Месси продлить действующий контракт с клубом, сообщает Marca.

При этом представители клуба сделали несколько противоречивых заявлений. Новый гендиректор «Барселоны» Оскар Грау сказал, что, решая проблему с новым контрактом Месси, необходимо обратиться к «здравому смыслу», имея в виду, что клуб не может тратить более 70% бюджета на зарплаты игроков по регламенту Ла Лиги.

Директор Пере Гратакос заявил, что Месси не был бы так хорош без таких партнеров в команде, как Иньеста, Неймар или Пике. И был после этого уволен.

Форвард «Барселоны» поддержал аргентинца в этом споре, отметив, что руководству стоит продлить контракт с Месси как можно скорее, а не думать о здравом смысле.

Напомним, что контракт с главным тренером Луисом Энрике рассчитан до лета 2017-го, и он еще не объявил, продолжит ли работать в клубе или нет. Учитывая эту неопределенность, Лионель Месси, по мнению Marca, не будет торопиться с важными решениями.

Из-за этой ситуации в «Барселоне» возникло много слухов, связанных с возможным уходом Месси. Чаще всего следующим клубом аргентинца называют «Манчестер Сити».

Газета The Sun утверждает, что клуб, в котором работает Хосеп Гвардиола, предложил за Месси 115 миллионов евро (100 млн фунтов). Но Marca ссылается на представителей «Манчестер Сити», которые сообщили, что английский клуб никогда не обращался к «Барселоне» по поводу возможного трансфера аргентинца.

Действующий контракт Лионеля Месси с «Барселоной» рассчитан до лета 2018 года, его зарплата – 22 млн евро после вычета налогов. При этом каталонцы уже переподписали Суареса и Неймара до 2021 года.

Бюджет «Барселоны» в этом сезоне составляет 695 млн евро, при этом в клубе самая высокая средняя зарплата среди футболистов в чемпионате Испании – 7,1 млн евро.

Гендиректор «Барселоны»: «Контракт Месси? Во всем нужен здравый смысл. Не можем тратить более 70% бюджета на зарплаты»