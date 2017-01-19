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    Китайские клубы после сверхдорогих трансферов обяжут отчислять деньги на детский футбол

    Теги возможные трансферы бизнес детский футбол высшая лига Китай лимит на легионеров

    Ассоциация футбола Китая (CFA) опубликовала предварительный проект развития национальной суперлиги и детско-юношеского футбола.

    Этот документ стал продолжением ужесточения лимита на легионеров: начиная с марта в стартовых составах команд смогут выходить не более трех иностранцев (ранее функционировала схема «3+1», где 3 – любые иностранцы, 1 – игрок из любой другой азиатской страны). При этом в основе каждой команды должен появляться как минимум один игрок не старше 23 лет.

    Сейчас ассоциация представила новые требования к клубам:

    1. На детский футбол должно приходиться не менее 15 процентов всех трат клуба за год (кроме того, в каждой команде должна быть выстроена структура работы с юношами, у всех должны быть составы U-19, U-17 и U-15).

    2. У каждой команды должна быть база, на которой построены как минимум 4 поля, одно из них – искусственное.

    3. Ассоциация футбола будет привлекать независимых аудиторов для проверки финансовых отчетностей всех клубов, особенно это будет касаться спонсорских выплат и трат клубов.

    4. Ассоциация начнет контролировать объем трансферного рынка. Чиновники планируют изучить ситуацию и сформулировать правила в отношении «сверхдорогих сделок» – с тем чтобы добиться «пропорциональности затрат на новичков и развитие детско-юношеского футбола».

    В официальном заявлении футбольной ассоциации не указаны конкретные суммы, однако ранее крупное информационное агентство Sina сообщило о встрече ведущих менеджеров китайской лиги, на которой шло более детализированное обсуждение проблемы.

    На заседании не исключалось, что клубам будут разрешены трансферы в пределах 30 миллионов евро. Каждая сделка, сумма которой окажется выше, будет дополнительно обложена налогом – с тем чтобы большой процент суммы дополнительно пошел на развитие детского футбола. Конкретные меры пока не определены.

    5. Для стабилизации заработных плат в суперлиге может быть определена доля дохода, которую клубам будет разрешено тратить на игроков и других сотрудников.

    6. Все менеджеры и клубы предупреждены о недопустимости скрытых платежей и подписных бонусов, отмывания денег – за любые серьезные финансовые нарушения представители клубов могут быть дисквалифицированы пожизненно.

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