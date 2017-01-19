Китайские клубы после сверхдорогих трансферов обяжут отчислять деньги на детский футбол

Ассоциация футбола Китая (CFA) опубликовала предварительный проект развития национальной суперлиги и детско-юношеского футбола.

Этот документ стал продолжением ужесточения лимита на легионеров: начиная с марта в стартовых составах команд смогут выходить не более трех иностранцев (ранее функционировала схема «3+1», где 3 – любые иностранцы, 1 – игрок из любой другой азиатской страны). При этом в основе каждой команды должен появляться как минимум один игрок не старше 23 лет.

Сейчас ассоциация представила новые требования к клубам:

1. На детский футбол должно приходиться не менее 15 процентов всех трат клуба за год (кроме того, в каждой команде должна быть выстроена структура работы с юношами, у всех должны быть составы U-19, U-17 и U-15).

2. У каждой команды должна быть база, на которой построены как минимум 4 поля, одно из них – искусственное.

3. Ассоциация футбола будет привлекать независимых аудиторов для проверки финансовых отчетностей всех клубов, особенно это будет касаться спонсорских выплат и трат клубов.

4. Ассоциация начнет контролировать объем трансферного рынка. Чиновники планируют изучить ситуацию и сформулировать правила в отношении «сверхдорогих сделок» – с тем чтобы добиться «пропорциональности затрат на новичков и развитие детско-юношеского футбола».

В официальном заявлении футбольной ассоциации не указаны конкретные суммы, однако ранее крупное информационное агентство Sina сообщило о встрече ведущих менеджеров китайской лиги, на которой шло более детализированное обсуждение проблемы.

На заседании не исключалось, что клубам будут разрешены трансферы в пределах 30 миллионов евро. Каждая сделка, сумма которой окажется выше, будет дополнительно обложена налогом – с тем чтобы большой процент суммы дополнительно пошел на развитие детского футбола. Конкретные меры пока не определены.

5. Для стабилизации заработных плат в суперлиге может быть определена доля дохода, которую клубам будет разрешено тратить на игроков и других сотрудников.

6. Все менеджеры и клубы предупреждены о недопустимости скрытых платежей и подписных бонусов, отмывания денег – за любые серьезные финансовые нарушения представители клубов могут быть дисквалифицированы пожизненно.

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