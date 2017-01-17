Главный тренер «Шанхай Теллэйс» прокомментировал решение руководства китайской суперлиги ужесточить лимит на легионеров.

Во время трансферного окна шанхайский клуб приобрел бразильского полузащитника и капитана сборной Узбекистана Одила Ахмедова.

Новый лимит на легионеров позволяет выходить в стартовом составе только трем иностранным игрокам.

«Подобные решения принимаются по окончании сезона, но явно не тогда, когда до старта нового розыгрыша остается месяц.

Большинство клубов во время межсезонья формировали состав исходя из реалий старого лимита – в итоге это коснулось всех.

Понятно, что руководство лиги хочет дать больше возможностей молодым китайский игрокам, но они должны понимать, что это решение приведет к увеличению стоимости этих игроков, которая может быть раздута, как мыльный пузырь.

Понятно, что мы должны принять эти новости такими, какие они есть, и адаптироваться в сложившейся ситуации. Но я по-прежнему считаю, что время для введения новых положений в регламенте выбрано не самое подходящее», — отметил Виллаш-Боаш.