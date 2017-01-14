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    Луис Адриано в понедельник подпишет контракт со «Спартаком» на 3,5 года

    Теги Спартак Милан Луис Адриано Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Адриано Галлиани Массимо Каррера

    Нападающий «Милана» Луис Адриано в ближайшее время перейдет в «Спартак».

    «Луис Адриано уже прошел медосмотр. Контракт сроком на 3,5 года будет подписан в понедельник», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Таким образом, 29-летний бразилец 18 января отправится со «Спартаком» на первый зимний сбор в ОАЭ.

    Вчера вечером Адриано поужинал в Милане с главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой и вице-президентом «Милана» Адриано Галлиани.

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