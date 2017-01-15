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    В чемпионате Китая ужесточили лимит на легионеров

    Теги высшая лига Китай лимит на легионеров

    В чемпионате Китая ужесточили лимит на легионеров – теперь на поле может выходить максимум 3 иностранных игрока.

    5 легионеров могут быть включены в заявку из 18 футболистов на матч. Также в заявку на встречу должны быть включены 2 игрока в возрасте до 23 лет, а один из них должен обязательно выйти на поле в стартовом составе.

    Ранее в Китае действовали следующие ограничения на легионеров – в заявку на матч можно было включить одно легионера из Азии и еще четырех легионеров из других частей света; на поле одновременно могли находиться один легионер из Азии и еще три легионера из других частей света, при этом четвертого легионера можно было заменить по ходу матча только на другого легионера.

    Отметим, что новый сезон чемпионата Китая начнется 4 марта 2017 года.

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