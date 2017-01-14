УЕФА включил Фергюсона, Лобановского и Моуринью в топ-10 тренеров в истории, Гвардиолы в списке нет
Пресс-служба УЕФА выбрала десять лучших тренеров, работавших во времена существования организации (с 1954 года).
В топ-10 тренеров попали: Брайан Клаф (Англия), Йохан Кройфф (Голландия), Висенте Дель Боске (Испания), Алекс Фергюсон (Шотландия), Эленио Эррера (Аргентина, Франция), Удо Латтек (Германия), Валерий Лобановский (СССР, Украина), Ринус Михелс (Голландия), Жозе Моуринью (Португалия), Арриго Сакки (Италия).
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