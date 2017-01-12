«Локомотив» и «Спартак» согласовали условия трансфера Самедова

Руководители «Локомотива» и пришли к соглашению в вопросе перехода полузащитника «железнодорожников» , сообщает «Спорт-Экпресс».

Источник также сообщает, что стороны договорились не разглашать сумму трансфера. В текущем контракте Самедова с «Локомотивом» есть фиксированная сумма отступных в размере 5 миллионов евро.

Срок договора Самедова со «Спартаком» составит 2,5 года, а зарплата – 1,8 миллиона евро в год.