«Локомотив» и «Спартак» согласовали условия трансфера Самедова
Руководители «Локомотива» и «Спартак» пришли к соглашению в вопросе перехода полузащитника «железнодорожников» Александра Самедова, сообщает «Спорт-Экпресс».
Источник также сообщает, что стороны договорились не разглашать сумму трансфера. В текущем контракте Самедова с «Локомотивом» есть фиксированная сумма отступных в размере 5 миллионов евро.
Срок договора Самедова со «Спартаком» составит 2,5 года, а зарплата – 1,8 миллиона евро в год.
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