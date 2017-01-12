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    «Локомотив» и «Спартак» согласовали условия трансфера Самедова

    Теги Спартак Локомотив Александр Самедов Премьер-лига Россия возможные трансферы

    Руководители «Локомотива» и «Спартак» пришли к соглашению в вопросе перехода полузащитника «железнодорожников» Александра Самедова, сообщает «Спорт-Экпресс».

    Источник также сообщает, что стороны договорились не разглашать сумму трансфера. В текущем контракте Самедова с «Локомотивом» есть фиксированная сумма отступных в размере 5 миллионов евро.

    Срок договора Самедова со «Спартаком» составит 2,5 года, а зарплата – 1,8 миллиона евро в год.

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