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    Расширение ЧМ до 48 участников может принести ФИФА дополнительные 640 млн долларов

    Теги бизнес телевидение ФИФА чемпионат мира

    ФИФА продолжает изучать возможность расширения состава стран-участниц чемпионата мира до 48 команд.

    Аналитики организации в 64-страничном докладе утверждают, что наиболее оптимальная формула – 16 групп по 3 команды. Изменение может коснуться уже ЧМ-2026.

    Раунд плей-офф будет начинаться с 1/16 финала и в течение 32 дней на турнире будет сыграно 80 матчей.

    Каждый матч впишется в эксклюзивный временной слот. Время начала матчей, вероятно, будет определяться не с учетом часового пояса страны-организатора, а с учетом прайм-тайм наиболее обширных телеаудиторий.

    Доход от проведения чемпионата мира по такой формуле может возрасти почти на 20% - от прогнозируемых 5,5 миллиарда долларов за ЧМ-2018 в России до 6,5 миллиарда. Вырастут и организационные расходы – с 2 миллиардов до 2,3 миллиарда.

    Потенциальная прибыль, согласно исследованию ФИФА, может вырасти на 640 миллионов долларов.

    На 10 января в Цюрихе запланировано голосование исполкома ФИФА по чемпионату мира.

    Чемпионат мира хотят расширить до 48 команд. Как так?

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