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    Герман Ткаченко: «Если б Смолова звали «Ливерпуль» и «Боруссия», то выбрали бы Дортмунд»

    Теги Боруссия Дортмунд Федор Смолов Ливерпуль Премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Герман Ткаченко Краснодар

    Президент компании ProSport Management Герман Ткаченко, представляющий интересы нападающего «Краснодара» Федора Смолова, высказался насчет возможного перехода футболиста в другой клуб.

    «Ближайшее окно и последующие два – хороший период, когда Федор может попробовать сыграть на более высоком уровне. Но для этого должны сойтись звезды. Подтвержденной информации, что Смолова звали из «Ливерпуля», нет.

    Мы встречались с людьми из этого клуба, обсуждали, что есть такой нападающий. Но конкретного предложения не было. Если б было от «Ливерпуля» и «Боруссии», то выбрали бы, конечно, Дортмунд. Для Феди очень важно, чтобы игра команды была подстроена – в хорошем смысле – под его хорошие качества. Мне кажется, Дортмунд здесь ближе.

    А английский футбол, он очень сложный. Ну, если приходят предложения от таких клубов, как «Ливерпуль», от них тоже не отказываются», – дал комментарии Ткаченко в передаче «Культ тура» на телеканале «Матч ТВ».

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