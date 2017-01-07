Уэсли Снейдер: «Я поехал бы в Китай на трехлетний контракт с зарплатой 15 млн евро в год»
Полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер рассказал, на каких условиях готов поехать играть в чемпионат Китая.
«Мне должны предложить нечто большее, чтобы я поехал в Китай.
Например, я бы перешел ради зарплаты 15 миллионов евро в год и трехлетнего контракта», – сказал Снейдер.
32-летний голландский хавбек в Турции получает 5 миллионов евро в год. В его контракте есть сумма отступных для зарубежных клубов – 7,5 миллиона евро.
Подробную статистику выступлений Снейдера смотрите здесь.
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